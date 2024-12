OM : Quel onze face à Saint-Étienne ?

L’Olympique de Marseille reçoit Monaco se déplace sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux stéphanois pour ce match dans le chaudron ?

La semaine dernière, l’OM a frappé fort en parvenant à venir à bout des monégasques (2-1) au stade Vélodrome. Cette victoire a permis aux marseillais de reprendre la seconde place à l’équipe de la principauté. Les Marseillais qui sont donc actuellement seconds, se doivent de s’imposer ce dimanche pour non seulement conserver leur seconde place mais également pour revenir à 5 points du PSG, qui n’a pas pu faire mieux qu’un nul (0-0) face à Auxerre ce vendredi. Ce déplacement à Saint-Étienne se présente donc comme une belle opportunité pour les marseillais de poursuivre leur hégémonie à l’extérieur.

Roberto De Zerbi pourra compter sur les retours de Harit et Cornélius, qui reviennent tout deux de blessure. Le premier est candidat à une place dans le groupe tandis que le second serait encore trop juste. Lirola, quant à lui sera encore absent. Le coach italien aura des choix forts à effectuer pour confirmer la forme olympienne dimanche soir.

Garcia ou Merlin ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia. Murillo est pressenti pour animer le côté droit tandis que Quentin Merlin ou Garcia animera le côté gauche. Højbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu, tandis que Rongier lui, sera certainement reconduit à la troisième place du milieu de terrain. Greenwood, Henrique (ou Rowe) et Maupay devraient quant à eux débuter sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin (ou garcia) – Rabiot, Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rowe (ou Henrique), Maupay

