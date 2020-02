OM : Quel onze face à Toulouse ?

Période difficile pour l’Olympique de Marseille qui joue tous les trois jours. Ce samedi, les Marseillais reçoivent Toulouse au Vélodrome. Quel onze va aligner André Villas-Boas?

L’OM va affronter Toulouse ce samedi au Vélodrome pour la 24e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, André Villas-Boas pourrait faire légèrement tourner pour laisser quelques joueurs se reposer… Cela pourrait être le cas pour Benedetto et Morgan Sanson qui paraissent atteints physiquement.

BENEDETTO SUR LE BANC, SANSON AUSSI?

Steve Mandanda sera capitaine dans les buts olympiens. Avant d’être suspendu face à Lyon en Coupe de France Caleta Car sera vraisemblablement aligné avec Alvaro en défense centrale, Amavi à gauche et le probable retour de Sakai à droite. Au milieu, Boubacar Kamara devrait conserver sa place de sentinelle devant la défense, avec Rongier et Maxime Lopez ou Strootman pour laisser Sanson au repos après deux matchs assez décevants… Devant, Payet pourrait être associé à Germain et Radonjic. Benedetto, toujours pas remis de sa blessure pourrait être mis au repos voire entrer en cours de jeu.

Om, Le onze possible face à TOULOUSE

Mandanda

Sakai Alavaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Lopez (ou Strootman)

Radonjic Germain Payet