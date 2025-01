OM : Quel onze face au Havre ?

Pour son premier match de l’année 2025, les marseillais reçoivent ce dimanche, au Stade Vélodrome, le Havre de Didier Digard, avant-dernier du championnat. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux « HAC » ?

Le 22 décembre, l’OM avait parfaitement conclu son année 2024 en s’imposant largement au chaudron face à l’ASSE (4-0), et pour parfaitement entamer l’année 2025, les hommes du coach lombard devront s’imposer demain face au HAC pour rester à 7 points du PSG. Un match à absolument gagner pour Quentin Merlin qui veut enchaîner au Vélodrome : « On veut montrer qu’au Vélodrome, c’est nous les patrons. Tout ce qu’on a mis en œuvre contre Monaco et Lille, on doit aussi le faire dimanche »

Pour ce match, Roberto De Zerbi devra se passer de Pol Lirola, suspendu, mais également victime d’une fracture costale droite, ainsi que de Geoffrey Kondogbia, touché au mollet gauche. Sans oublier Faris Moumbagna, toujours en phase de rééducation, et Carboni, absent pour la saison. Le coach italien aura donc des choix à effectuer pour revenir à 7 points du PSG.

Cornelius ou Brassier ?

Rulli devrait faire son retour dans les buts, avec une défense à trois probablement composée de Balerdi, Cornelius (ou Brassier) ainsi que de Murillo. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg et Rongier devraient encore tenir l’entre jeu en compagnie de Rabiot qui sera sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé sur l’aile droite tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murrilo, Balerdi (cap), Cornelius (ou Brassier), Merlin (ou garcia) – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay