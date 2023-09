OM : Quel onze pour dimanche face à Toulouse ?

L’OM accueillera Toulouse, ce dimanche au Vélodrome. Avec le retour de blessure de Kondogbia et l’absence de Sarr, blessé durant la trêve internationale, Marcelino va probablement effectuer quelques changements dans son onze de départ.

L’OM recevra le TFC ce dimanche à domicile, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Les hommes de Marcelino restent invaincus et comptent huit points après quatre journées (deux victoires et deux nuls). De leur côté, les Toulousains ont cinq points (une victoire, deux nuls et une défaite). Si le poste de gardien et la défense devraient être identique que contre le FC Nantes, il y a 15 jours, Marcelino pourrait modifier son attaque et son milieu de terrain.

Avec le changement dispo tactique de Marcelino, la compos de l’OM contre le TFC devrait être à peu près comme ça ! Les incertitudes :

Veretout ou Rongier

Avec le changement dispo tactique de Marcelino, la compos de l'OM contre le TFC devrait être à peu près comme ça ! Les incertitudes :

Sarr blessé, Kondogbia de retour

Buteur sur les deux derniers matchs, Ismaïla Sarr s’est blessé avec le Sénégal durant la trêve internationale et ne sera pas dans le groupe ce dimanche. Idem pour Pape Gueye qui est suspendu par la FIFA. Kondogbia revient de blessure et pourrait être aligné dans le onze de départ. Ounahi pourrait être titulaire pour la première fois depuis la première journée contre Reims, le 12 août dernier. Vitinha, auteur de deux buts en quatre journées, pourrait être titulaire pour un deuxième match consécutif. Iliman Ndiaye pourrait évoluer sur le côté droit de l’attaque et Joaquin Correa sur le côté gauche.

Onze probable : Pau Lopez – Lodi, Gigot, Mbemba, Clauss – Veretout (ou Rongier), Kondogbia, Ounahi – Correa, Vitinha (ou Aubameyang), Ndiaye

L’OM voudra remporter une troisième victoire consécutive à domicile, en Ligue 1. Une victoire permettrait aux marseillais de compter 11 points et doubler le PSG et l’OGC Nice. Les olympiens remonteraient au minimum à la deuxième place en cas de succès contre le TFC.