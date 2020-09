OM : Quel onze type pour le début de saison ?

Extrait du dernier SAV Live. Un auditeur a demandé à notre équipe quelle sera l’équipe type de l’OM en ce début de saison. Et pour Nicolas Filhol, il ne faudra pas s’attendre à beaucoup de changement…

Avec l‘arrivée de quelques recrues, on pouvait s’attendre à ce que certains d’entre eux intègrent l’équipe type de l’OM en ce début de saison. Mais pour Nicolas Filhol, il n’en est rien. Selon lui, l’équipe type restera la même que la saison passée.

ÇA VA ÊTRE LA MÊME ÉQUIPE TYPE QUE LA SAISON PASSÉE — Filhol

« J’ai bien peur que l’équipe-type du début de saison soit la même que celle de l’année dernière. À savoir, Mandanda dans les buts, Alvaro et Caleta-Car en défense centrale, peut être que Sakai va reprendre sa place aux dépens de Bouna Sarr, ça pourrait être un changement. Pour l’instant, Amavi part titulaire à gauche, mais ça peut changer aussi. Kamara devant la défense, avec le duo Rongier – Sanson, si Sanson ne part pas. Ensuite, Thauvin reprend sa place à droite, il est la recrue de l’été. Payet à gauche, et Benedetto en pointe. Pour moi, c’est ça l’équipe type du début de saison. Ensuite, plusieurs postes pourraient changer.

En défense centrale, Balerdi pourrait sortir Alvaro du 11 s’il continue à être aussi intéressant. C’est pas à exclure qu’en cours de saison, Balerdi gagne sa place. Après, y’a Nagatomo qui vient en tant que remplaçant, mais il a tout à fait les capacités de passer titulaire. Il y a également la concurrence Sarr/Sakai à droite. Pour le reste, ça me paraît compliqué. Je vois pas Strootman prendre la place de l’un des deux au milieu, pareil pour Lopez. Après, selon l’attaquant que tu recrutes, tu auras peut être aussi un duel entre Benedetto et la recrue. Mais de base, ça va être la même équipe type que la saison dernière.

Nicolas Filhol – Source : SAV LIVE – 08/09/2020



