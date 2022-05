OM: Quelle attaque face à Strasbourg ? Sampaoli prêt à aligner Milik et Dieng ?

Demain soir à 21h00, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli qui avait proposé un onze de départ sans véritable attaquant face à Rennes pourrait cette fois en aligner deux !

Après la défaite à Rennes, plusieurs médias ont pointé du doigt la gestion de Jorge Sampoali. Le coach argentin avait décidé de démarrer la rencontre avec Amine Harit comme faux neuf, seul Dieng était entré en jeu en seconde période, Milik ne faisant que s’échauffer

Sampaoli a répondu jeudi en conférence de presse qu’il avait fait ces choix par rapport au niveau physique de ses attaquants : « Je joue toujours pour gagner, comme tous les clubs. Il y avait un plan de match pour cette rencontre contre Rennes, Milik ne rentrait pas dans le groupe à dix minutes près. Bakambu était forfait, Dieng revenait juste, beaucoup de réponses sont liées au quotidien, réponses sont aussi là. On propose un plan de jeu et on choisit les joueurs pour y répondre. L’individuel ne passe pas avant le collectif. Je préfère la surface adverse, parfois je n’ai pas les outils pour. La stratégie est toujours la même, mais il faut prendre compte les éléments qu’on a à disposition ».

Selon l’Equipe, le coach marseillais pourrait s’appuyer sur ces deux attaquants demain face à Strasbourg. En effet, Milik et Dieng pourraient être aligné dans le onze de départ de l’équipe olympienne. Pour rappel, Bakambu est encore incertain pour ce match et Saliba est suspendu. Voici a quoi pourrait ressembler le onze de départ olympien samedi soir.

Dieng et Milik ensemble ?

Mandanda

Rongier Kamara DCC Peres

Guendouzi Gueye Gerson

Under Milik Dieng (ou Harit)

Sampaoli: “la meilleure façon de préparer le match est de savoir à quel type de match on va avoir à faire. On a fait des corrections pour maximiser Le positif que l’on a vu tout au long de la saison” #OMRCS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2022

« C’est une très bonne équipe qui n’est pas là par hasard, tout le monde disait qu’ils allaient craqués. Il y a un coach qui a un réel plan de jeu. Ce sera un match difficile. Ils ont de bons joueurs mais il faut d’abord penser à nous et ce qu’on peut mieux faire par rapport aux derniers matchs.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/05/2022)

