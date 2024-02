OM : Quelle est la méthode Gasset ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé au lendemain de la défaite face à Brest, Jean-Louis Gasset a déjà analysé les problèmes de cette équipe olympienne et a expliqué sa méthode de travail.

« La question n’est pas de jouer à trois, quatre ou cinq derrière, les joueurs doivent se regarder devant la glace et prendre conscience de comment ils prennent des buts. Ce sont souvent des erreurs individuelles autour de la 90e minute. Le problème est mental, ce sont des gens qu’il faut rassurer », a-t-il déclaré en conférence de presse à son arrivée.

🎙️ Jean-Louis Gasset : « J’ai vu le groupe ce matin. Je leur ai dit que j’avais déjà réussi avec des groupes moins forts, que la mentalité c’est 80% de la performance, chacun doit faire un peu plus. Il faut que chacun se regarde dans la glace, les buts tardifs encaissés sont le… pic.twitter.com/i9h9ynrrW1 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 20, 2024

Sa méthode est claire, elle est psychologique. « Il a un côté meneur d’hommes, c’est quelqu’un qui est très porté sur l’humain et à Marseille il n’aura pas la barrière de la langue. Ça va faciliter la transmission de son message. Il se soucie de chacun de ses joueurs, et ne laisse personne de côté. Il sait cerner pourquoi tel ou tel joueur n’est pas au niveau escompté, pour tirer le meilleur de chacun », raconte Laurent Pionnier, qui a côtoyé Gasset à Montpellier.

« Ils étaient étonnés que je raconte une petite anecdote à chacun, que je les appelle par leur prénom. A chacun un petit truc qui donne confiance », raconte Gasset. « Devant le groupe, il faut rassurer, mais en tête à tête, c’est plus vif, plus saignant. Je serai un peu plus agressif dans les discussions personnelles avec ceux qui ne donnent pas assez. »

A LIRE AUSSI : OM: Micoud se veut optimiste et explique pourquoi !

« Je n’ai jamais connu quelqu’un qui connaît aussi bien le foot »

Comme lors de son retour à Bordeaux en 2020/2021, cette fois en tant que numéro 1, le docteur des Girondins se souvient : « A la fin du discours qu’il a fait en arrivant, la moitié des joueurs pleurait. C’est un méridional, il est sur l’affect, le vrai et ne triche pas ».

Pour Thierry Delmeule, au-delà de la profonde affection de Jean-Louis Gasset pour ses joueurs, « c’est le foot qui véhicule sa vie. Je n’ai jamais connu quelqu’un qui connaît aussi bien le foot. Il a l’œil de l’expert et de la roublardise. Il a la sagesse et la gouaille, c’est un grand pro ».