OM : Quelle place pour Gerson dans le système de Tudor?

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille. Pas entré lors du dernier match face au PSG, Gerson a perdu sa place dans le onze d’Igor Tudor… Nicolas Filhol se questionne et propose une solution pour le réintégrer !

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, c’est plus compliqué pour le duo Payet – Gerson. Le Croate ne semble pas leur donner l’importance qu’ils avaient tous les deux la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Gerson au milieu avec Guendouzi et Rongier?

Dans Débat Foot Marseille ce lundi, notre journaliste Nicolas Filhol s’est questionné sur la place que pourrait avoir le milieu brésilien dans le onze titulaire. Pour lui, il pourrait jouer plus bas avec Guendouzi et Rongier.

A LIRE AUSSI : Mercato : » Si on m’avait fait plus confiance, j’aurai pu vraiment m’épanouir à l’OM »

« Gerson, il n’a pas râlé sur ce match-là, il n’est pas entré ! (rires) Pas de match en Ligue des Champions, pas de match face au PSG… Heureusement que des petits matchs arrivent après le RC Lens ! Il y aura Strasbourg, ce sera un match pour Payet aussi ! Il y a deux solutions en voyant le calendrier. Maintenant, ça semble établi. Tudor face à des grosses oppositions, il jouera avec deux attaquants et Guendouzi qui sera quasiment dans le milieu de terrain. Ma théorie, si on part là-dessus, il faut mettre un attaquant avec Alexis Sanchez et donc pas Harit. Dieng par exemple. Et ensuite, on met Gerson au milieu à la place de Veretout. Il accompagnerait Guendouzi plus bas et Rongier en rôle plus obscur, en numéro 6. Je ne dis pas qu’il devrait faire ça à tous les matchs mais ça offre une autre solution ! Pour moi, un Gerson peut apporter l’équilibre plus bas au milieu. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (17/10/22)

Gerson ? Je pense que l’OM est vendeur — De Bono

En manque de temps de jeu dans le nouveau système de Tudor, Gerson n’est plus un pilier du 11 olympien et il n’aime pas la manière dont il est utilisé. Le brésilien faisait pourtant partie des recrues phares ramenées par Longoria lors du mercato 2021 : acheté 20 millions d’euros, le numéro 8 avait été lent au démarrage mais s’est révélé comme le joueur indispensable du milieu de terrain marseillais.

« La position actuelle, ce n’est pas une position confortable pour lui. Est-ce que Gerson va partir en Coupe du monde ? « Le sauveur » c’est Sampaoli, qui est peut-être capable de l’approcher pour Séville. C’est un joueur qui a la cote, c’est un brésilien, techniquement il est dans son élément, il est capable d’amener un plus par ses gestes, par ses buts. […] Maintenant, ça dépendra de l’argent, je pense que l’OM est vendeur parce que Mc Court veut des rentrées d’argent et que rien ne rentre… Ça peut l’arranger. » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 10/10/2022