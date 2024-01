OM : Quelles recrues ? Bons plans mercato, Onana, se faire prêter des joueurs…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Bienvenue en 2024, on vous a proposé le premier Débat FAQ Marseille de l’année avec Nicolas Filhol et c’était toujours en direct à 15h30 ! Vous avez fait le programme et vous posez vos questions ! Au menu : la purge face à Thionville, le mercato hivernal, des bons plans mercato, le type de recrues, des prêts…

Débat FAQ Marseille