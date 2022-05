OM : Quelles solutions pour remplacer Dimitri Payet jusqu’à la fin de la saison?

Fin de saison annoncée pour Dimitri Payet ! Quelles solutions s’offrent à Jorge Sampaoli pour remplacer le numéro 10 marseillais?

Gros coup dur pour l’Olympique de Marseille : Dimitri Payet n’est plus disponible jusqu’à la fin de la saison. Le maître à jouer de l’OM a subi une lésion du mollet et Jorge Sampaoli va devoir bricoler pour terminer l’exercice 2021/2022.

Sur Twitter, le Capitaine de l’OM a tenu à adresser un message aux supporters.

« Mes amis, Encore une fois je ne vais pas pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football. Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement je ne pourrais pas rejouer cette saison. La déception est grande, la douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant, et la saison prochaine commence donc demain pour moi. Le plus dur aujourd’hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite. Je serais bien évidemment derrière eux et tout le staff pour les 3 derniers matchs que l’on sait importants pour atteindre l’objectif fixé. Je voulais enfin vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné durant toute cette saison. Cela me va droit au cœur et je me rends compte à quel point j’ai de la chance de jouer pour ce club, dans ce stade et de vivre dans cette ville. » Dimitri Payet – Source Twitter. (07/05/2022)

Saliba sur Payet « c’est le meilleur de l’équipe »

En conférence de presse, William Saliba a donné son ressenti sur les possibilités qui s’offre à l’OM pour palier à l’absence de Dimitri Payet.

« On n’a pas encore de nouvelles de l’IRM. Mais c’est sûr qu’on n’est pas pareil sans lui. On espère que ce n’est rien de grave, on est de tout cœur avec lui (…) Sans lui, on peut aussi gagner des matchs. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe. Mais c’est le meilleur de l’équipe, donc c’est différent quand il n’est pas là. On a montré plusieurs fois cette saison qu’on pouvait quand même faire de bons résultats. C’est notre meneur de jeu, notre leader technique. Amine (Harit) l’a très bien remplacé néanmoins. » William Saliba – Source : Conférence de presse (06/05/2022)

Harit peut jouer à sa place, mais il a des caractéristiques différentes — Sampaoli

Jorge Sampaoli a livré ses premières solutions pour remplacer Dimitri Payet. Un joueur si unique ne peut pas être suppléer par une individualité. Ce sera donc certainement un nouveau système avec Harit ou encore Gerson.

« Remplacer Payet, c’est presque impossible. Aucun autre joueur n’a ses caractéristiques de jeu. Personne. Harit peut jouer à sa place, mais il a des caractéristiques différentes. Gerson aussi, mais lui aussi est différent. Payet est un leader technique, qui porte notre jeu. Maintenant, malheureusement, il faut trouver une autre solution. Mais sans lui, c’est toute la structure travaillée pendant la saison qui est modifiée » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/2022)