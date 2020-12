OM : Quels moyens pour recruter lors du mercato d’hiver ? La réponse de Villas-Boas !

Depuis plusieurs semaines Pablo Longoria laisse entendre qu’il cherche un attaquant et peut être un latéral droit pour le mercato de janvier. Cependant, l’OM ne devrait pas disposer de gros moyens pour cela…

Interrogé en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas a expliqué que Franck McCourt pouvait toujours être à l’écoute pour valider un transfert. De plus, le coach a confirmé qu’une des principales options envisagées reste un prêt comme la majorité des autres clubs…

Vers le prêt d’un attaquant cet hiver ?

#VillasBoas : « On a besoin de plus d’options en attaque, on va continuer à chercher… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 14, 2020

Des moyens pour le mercato d’hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu’on soit interdit d’investissement. Frank (McCourt) est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m’inquiète ? Non. Tout le monde cherche des cessions (prêts) à part les Anglais qui sont riches. Est-ce que je crains un départ majeur ? Je n’ai pas cette information. (…) On va regarder ce que le mercato peut offrir. On a besoin de plus d’options en attaque, on va continuer à chercher. Mais Benedetto se trouve dans un bon moment. Mais si quelque chose lui arrive, on doit avoir plus d’option que Valère Germain. Alors oui, on va regarder. » André Villas-Boas – source : conférence de presse (14/12/2020)