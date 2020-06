OM : Qui est le Ugo Bertelli ? Présentation (d’un minot qui sort d’une saison « éblouissante »)

Alors qu’il pourrait être le 3e minot à signer pro malgré un intérêt du Milan, qui est Ugo Bertelli ? Le milieu de terrain de bientôt 17 ans nous est décrit par Azir Saïd Mohamed Cheik journaliste des équipes de jeune de l’OM…

Présent dans DFM ce lundi, Azir Saïd Mohamed Cheik, qui suit attentivement les équipes de jeunes de l’OM, nous a donné son avis sur le milieu de terrain de 16 ans qui pourrait signer prochainement son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille.

Bertelli peut faire des différences balle au pied, il est intelligent, il donne le tempo — Azir

« Bertelli était dans le groupe en Coupe de France face à Lyon. C’est un joueur très intéressant. A seulement 16 ans, s’il a été pris dans le groupe face à Lyon c’est déjà, c’est que Villas-Boas a vu quelque chose chez lui. Bertelli sort d’une saison éblouissante. Il a enchaîné avec les U17 Nationaux, les U18 R1 et il a joué 3 matches avec la resserve en National 2. Il m’a surpris lors de ces 3 apparitions, car par rapport à son gabarit (1m66) je pensais qu’il allait avoir plus de difficultés mais finalement c’est un joueur tellement intelligent qu’il a la capacité à s’adapter. Il joue milieu de terrain, il a un profil relayeur, profil box to box. Il peut aussi jouer devant la défense, « regista » comme disent les italiens. Il peut faire des différences balle au pied, il est intelligent, il donne le tempo. Il est à l’aise techniquement et a de belles qualités. Il est international, sachant que les 2003 c’est un bon niveau… » Azir Said Mohamed Cheick – source : Football Club de Marseille (08/06/2020)