OM : Qui pour remplacer Kamara face à l’Olympiakos ?

L’OM va affronter l’Olympiakos ce mercredi soir à l’occasion de son premier match en Ligue des Champions depuis 7 ans. Pour cette rencontre, André Villas-Boas va devoir trouver une solution pour remplacer Kamara…

Seul absent du groupe pour affronter l’Olympiakos, Boubacar Kamara est suspendu. AVB doit donc décider qui va occuper ce rôle de sentinelle devant la défense…

Strootman, Gueye ou un changement de système ?

Si le coach olympien décide de remplacer poste pour poste le défenseur central formé à l’OM, deux solutions plus évidentes s’offrent à lui. Soit miser sur l’expérience de Kevin Strootman, soit sur la jeunesse de Pape Gueye. Dans les deux cas, ces derniers ne sont pas des titulaires et ne disposent pas d’un énorme temps de jeu en ce début de saison. Villas-Boas peut aussi revenir à un 4-3-3 et faire descendre d’un cran Rongier. Il a été interrogé à ce sujet mardi soir en conférence de presse et a botté en touche…

On peut aussi repartir sur notre 4-3-3 — Villas-Boas

« On va voir. Un dernier entraînement avant une nuit européenne donne toujours des indications sur les choix à prendre. On peut aussi repartir sur notre 4-3-3 (délaissé contre Bordeaux). On a mis deux semaines pour mettre ce système en 4-4-2 en pratique. Là, on a récupéré, on n’a pas eu le temps de mettre autre chose en place. On va en parler avec les joueurs. Je vais voir ce que je peux faire. »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse / La Provence (20/10/2020