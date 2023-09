OM : Qui pour remplacer Sarr ? Le mercato de Longoria, la CAN, les rumeurs sans fin sur la Vente OM…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

C’est toujours la trêve internationale, on vous propose le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol ! Au menu de ce mardi, la blessure de Sarr et la composition face au TFC. Le mercato de Longoria laisse interrogatif, la CAN, les absents. Mais aussi le jeu de Marcelino et l’interrogation des rumeurs sans fin sur la Vente OM !

A voir en replay sur Youtube :