OM : Quid Milik ? La rumeur Witsel, Touré, Veretout… L’Apéro Mercato #1 ! #12hLiveFCM

C’est le premier numéro de l’Apéro Mercato été 2022, avec notre journaliste Benjamin Courmes. Dans le cadre de nous 12h de live ce lundi, on évoque les dernière infos mercato. Au programme, les dernières infos sur le mercato de l’OM avec Karim Attab et Jacques Bayle (Marima Radio).

L’Apéro Mercato (et le live de 12h) voir en images ci-dessous :

Egalement sur Twitch

 

Sommaire :

Grosse rumeur départ :

Arek Milik, stop ou encore ?

Arek Milik, stop ou encore ? Grosse rumeur arrivée :

La rumeur Alex Witsel

La rumeur Alex Witsel En Vrac :

Isaac Touré, William Saliba, Jordan Veretout

Isaac Touré, William Saliba, Jordan Veretout Concurrents OM :

Marcus Thuram à Nice ?

Marcus Thuram à Nice ? Bon Plan Mercato :Riechedly Bazoer

C’est le jour J ! Ce lundi à partir de 12h et ce jusqu’à 00h, l’équipe de Football Club de Marseille vous propose une émission spéciale de 12h ! Au programme, de nombreux invités que vous avez eu l’habitude de voir tout au long de la saison sur notre plateau ! Le retour de l’Apéro Mercato, deux grosses FAQ, la fameuse revue d’effectif poste par poste suivi de jeux, de quizz et des cadeaux à gagner ! N’hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou YouTube pour vivre cette journée et soirée de folie en notre compagnie !