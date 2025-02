OM : Rabiot aime être le patron !

Note de Maxifoot

8/10

Le milieu français a été plus polyvalent qu’à l’accoutumée en s’insérant souvent dans l’axe. Il a bien travaillé pour maintenir la pression sur la défense angevine jusqu’à la faire craquer d’un coup de tête sur corner. Un but salvateur pour l’ancien Parisien, également impliqué sur le but du break en lançant Maupay devant lui. Une copie propre de plus pour lui.