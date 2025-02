OM : Merlin doit faire plus… la pression va augmenter !

L’OM s’est imposé 0-2 à Angers lors de la 21e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Quentin Merlin lors de ce match fermé, bien maitrisé par les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Angers en démontrant une nette supériorité. Dominant largement la rencontre, les Marseillais ont affiché une possession élevée, notamment en première période où ils contrôlaient 80 % du ballon, sans toutefois concrétiser suffisamment leurs attaques. Ce n’est qu’en seconde période que l’équipe a trouvé son rythme. À la 69e minute, Rabiot ouvre le score d’une tête sur corner de Gouiri, apportant un déclic décisif. Peu après, lors d’un contre rapide, Gouiri sert Maupay qui scelle le résultat à 0-2. Ce succès permet à l’OM de consolider sa deuxième place, restant à dix points du PSG et six de Nice, tout en illustrant une progression offensive et défensive déterminante dans la rencontre.

La note de Quentin Merlin : 4/10

Son appréciation

Malgré un match marqué par des erreurs techniques récurrentes, il s’est montré particulièrement dangereux en multipliant les tentatives, avec trois frappes cadrées aux 12e, 25e et 38e minutes, et un tir précis qui a trouvé le petit filet à la 58e minute. Bien que le jeu de l’équipe ait clairement convergé vers lui, sa maladresse globale a freiné son efficacité. Son intervention a été écourtée à la 59e minute, lorsqu’il a été remplacé par Maupay, lequel a poursuivi l’offensive en inscrivant le second but après une belle action combinée avec Gouiri à la 74e minute. Merlin ne rechigne pas et enchaine les sprint, il sait se démarquer mais il y a bien trop de déchets dans les derniers gestes. Il doit vite se ressaisir car Dedic va devenir un vrai concurrents à ce poste…

Les notes des médias