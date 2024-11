OM : Rabiot : « Ça m’a vraiment attiré ! « 

Parisien entre 2012 et 2019, Adrien Rabiot a donc récemment rejoint, à la surprise générale, la cité phocéenne et l’OM après cinq années passées à la Juve. Un choix qui n’est toujours pas passé pour les fans parisiens et certains observateurs et dont il a évoqué les circonstances ce dimanche matin sur Télefoot.

Libre après la fin de son contrat avec la vieille dame, beaucoup envoyait l’ex Titi parisiens chez des cadors européens comme Manchester United, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, mais c’est bien à l’OM que l’international français s’est engagé début septembre.

« Je suis très content de ce choix ! »

Dans le cadre de la mythique émission de foot de TF1, l’ex juventino est donc revenu sur les circonstances qui l’ont amenés à poser ses valises dans le sud de la France.

« En ayant discuté avec Mehdi Benatia, avec le coach De Zerbi qui est aussi un super coach, ça m'a vraiment attiré et je suis très content de ce choix. »

Ainsi, depuis son arrivée à Marseille, celui qu’on surnomme le « Duc » a pris part à 9 rencontres sous la tunique phocéenne. 9 rencontres et, depuis samedi, 7 titularisations consécutives, une statistique qui illustre parfaitement l’importance que l’ex-Parisien est en train de prendre dans le collectif de Roberto De Zerbi.

« Faut arrêter l’hypocrisie ! »

La signature d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille a constitué une grosse surprise lors de ce mercato. Elle a fait enragé du côté du PSG, son club formateur…

Dans une interview pour Téléfoot, l’international français a répondu sans prendre de gants aux supporters déçus de la capitale : « Quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné ! On ne m’a pas fait de cadeau, on a pas été plus que ça derrière moi… Maintenant après cinq ans à la Juventus, dire « on l’a bichonné »… Faut arrêter ! Y’a rien eu de tout ça. Ma dernière saison quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie ! J’ai pris cette décision-là. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, être déçus mais le manque de respect sur les réseaux, c’est quelque chose que je n’accepte pas. Le reste, c’est du football. »

Adrien Rabiot répond cash aux supporters du PSG déçus de son choix : « Ma dernière saison quand j'étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là ! 😠 𝗔𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝗼𝗻𝘀 𝗹'𝗵𝘆𝗽𝗼𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲. 🗣️ »

