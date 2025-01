OM : Rabiot entre confiance et méfiance !

Après la large victoire 5-1 de l’OM contre le Havre, en zone mixte Adrien Rabiot a exprimé la confiance de l’équipe tout en soulignant l’importance de rester lucide et de continuer à travailler. Bien qu’heureux des résultats, il a aussi évoqué la nécessité d’améliorer certains aspects, notamment la gestion du but encaissé.

Après la victoire éclatante de l’OM 5-1 contre le Havre, Adrien Rabiot a exprimé la confiance croissante au sein de l’équipe, soulignant l’importance des bons résultats récents et des prestations abouties. « On est en confiance, bien sûr. On est resté sur des résultats très positifs et surtout des prestations abouties. On trouve notre rythme de croisière, on met en place ce qu’on travaille à l’entraînement, le coach est content. Il y a des choses à améliorer », a-t-il déclaré, mettant en avant le travail effectué à l’entraînement, qui commence à payer.

Rabiot souligne la confiance de son équipe

🗣️ Rabiot : « On a pris le match au sérieux (…) On est revenu avec le même état d’esprit qu’en Décembre ! » #TeamOM #Ligue1McDonalds ⚪️🔵 pic.twitter.com/zPFWGhyuyi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 5, 2025

Cependant, Rabiot est resté lucide et a évoqué des points à améliorer, en particulier le but concédé par l’OM. « On aurait pu éviter de prendre ce but », a-t-il souligné, insistant sur l’importance de rester vigilant malgré la large victoire. Malgré cette petite fausse note, l’ambiance reste sereine au sein du groupe, et Rabiot a insisté sur le fait qu’il est crucial de « garder la tête froide », de « rester intelligents » et de « continuer à travailler » pour éviter de tomber dans l’euphorie.

En somme, bien que l’OM soit dans une dynamique positive et affiche une grande confiance, Rabiot a rappelé l’importance de maintenir une approche pragmatique et de ne pas se laisser emporter par les succès. L’équipe marseillaise semble déterminée à poursuivre sur cette lancée tout en restant concentrée sur les objectifs à long terme.