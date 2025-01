OM : Rabiot ne mâche pas ses mots concernant Benatia !

Avant de recevoir Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, la traditionnelle conférence de presse d’avant match était organisée ce vendredi. Adrien Rabiot a évoqué la suspension infligée à Mehdi Benatia.

Adrien Rabiot a tenu a défendre son directeur du football après sa suspension de 3 mois infligée par la FFF. « Bien sûr que ça nous choque. Je trouve cela disproportionné. On a vu les images. Une fois, deux fois, trois fois… Ça fait beaucoup. Si on ne peut plus rien dire… C’est aussi son rôle de directeur sportif de pouvoir être proche des joueurs. Trois mois, c’est du grand n’importe quoi. Cela me paraît lunaire. C’est aussi la différence de traitement entre Benatia et Létang (…) J’en ai parlé avec Mehdi, mais aussi d’autres joueurs. On ne comprend pas. Cela fait suite à beaucoup de choses qui concernent Medhi, mais aussi le club sur des décisions. Medhi est une bonne personne, qui aide à faire grandir le club. Des gens comme lui, ça ne peut que nous aider. Lui réserver ce traitement… On s’acharne sur son cas, ce n’est pas normal. Tout le club le pense. »

