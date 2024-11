OM : Rabiot rassuré, car cela « aurait pu trotter dans la tête de nombreux jeunes joueurs »

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 1-2 face au FC Nantes, une semaine après une défaite contre le Paris Saint-Germain. Une réaction nécessaire après l’humiliation subie la semaine dernière au Vélodrome.

En zone mixte, Adrien Rabiot a analysé cette performance essentielle pour le moral de l’équipe. « C’était pas simple après la défaite du week-end dernier, il fallait relever la tête », a déclaré Rabiot. Il a souligné l’importance de la réaction du groupe olympien face à la pression. « On a fait 40 très bonnes minutes, un peu moins en seconde période avec moins de maîtrise. Mais l’objectif était de gagner et de prendre la deuxième place, donc c’est bien. »

L’international français a mis l’accent sur la signification de ce match pour l’OM. « C’était important de réagir. On connaissait l’importance de ce match, la défaite du week-end dernier aurait pu trotter dans la tête de nombreux jeunes joueurs. Il fallait donner une bonne réponse », a-t-il ajouté.

On est satisfait de notre parcours, on est dans les temps — Rabiot



Avec cette victoire, l’OM a non seulement renforcé sa position en championnat, mais a également montré sa capacité à surmonter les difficultés. Rabiot a conclu en exprimant sa satisfaction : « On est satisfait de notre parcours, on est dans les temps. »

Cette victoire contre Nantes pourrait s’avérer être un tournant décisif pour l’Olympique de Marseille dans cette saison exigeante. Suivez les prochaines performances de l’OM pour voir comment ils continueront à avancer dans le championnat !