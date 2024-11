OM : Rabiot répond avec autorité aux supporters du PSG ! (faut arrêter l’hypocrisie !)

La signature d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille a constitué une grosse surprise lors de ce mercato. Elle a fait enragé du côté du PSG, son club formateur…

Dans une interview pour Téléfoot, l’international français a répondu sans prendre de gants aux supporters déçus de la capitale : « Quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné ! On ne m’a pas fait de cadeau, on a pas été plus que ça derrière moi… Maintenant après cinq ans à la Juventus, dire « on l’a bichonné »… Faut arrêter ! Y’a rien eu de tout ça. Ma dernière saison quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie ! J’ai pris cette décision-là. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, être déçus mais le manque de respect sur les réseaux, c’est quelque chose que je n’accepte pas. Le reste, c’est du football. »

