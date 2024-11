OM : Rabiot surfe sur la vague…

L’OM s’est imposé 1-3 à Lens lors de la 12e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Adrien Rabiot lors de ce match tendu qui s’est bien terminé pour les hommes de Roberto De Zerbi.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est réveillé en seconde période à Bollaert en renversant Lens (3-1) lors de la 12e journée de Ligue 1. Après une première période marquée par la domination des Sang et Or, qui ont exercé une pression constante sur les Marseillais, l’OM a su se ressaisir et prendre le dessus en seconde mi-temps, avec une réaction fulgurante en seulement 8 minutes. Geronimo Rulli a joué un rôle déterminant en multipliant les arrêts décisifs pour maintenir son équipe dans le match. Après la pause, les Phocéens ont trouvé le chemin des filets à trois reprises : Valentin Rongier a ouvert le score, suivi par Luis Henrique, avant que Pierre-Emile Højbjerg n’ajoute un troisième but. Cette victoire permet à l’OM de conserver sa 3e place au classement, tout en se rapprochant à seulement trois points de l’AS Monaco, 2e. Lens, de son côté, reste 8e.

A lire : OM / PSG : Daniel Riolo se paye Adrien Rabiot !

La note d’Adrien Rabiot : 7/10

Son appréciation

Rabiot a occupé plusieurs positions durant le match, mais il a débuté plus haut sur le terrain, principalement sur le côté gauche. Sa mission principale était de neutraliser les relances de Sarr, tout en bénéficiant d’une grande liberté offensive, qu’il a exploitée surtout après la pause. En seconde période, il a su faire des décalages intelligents et a joué un rôle clé dans la circulation du ballon. Ses montées avec le ballon ont également été précieuses, apportant un vrai dynamisme à l’attaque au fur et à mesure du match. Une belle confirmation après son doublé face à l’Italie avec les Bleus.

Les notes des médias