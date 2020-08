OM : Radonjic plus marseillais que jamais !

Si certains lui imaginent peut-être un avenir sous d’autres cieux, Nemanja Radonjic semble bien à Marseille. En atteste sa dernière (gentille) facétie…

En effet, le Serbe a officiellement acquis la nationalité… marseillaise ! Il a posté sa carte d’identité marseillaise sur son compte Instagram.

Un signe venant d’un joueur attachant dont on attend cependant qu’il passe enfin un pallier à l’OM.

Radonjic, il a tout pour réussir à l’om — JCDB

« Sur cette saison, je vais dire bon joueur pour l’encourager. Il a été décisif dans des matchs, il a marqué quand il fallait. Il est bien meilleur en rentrant que titulaire. C’est ce qui me dérange donc j’aimerais qu’il soit bien meilleur titulaire. On a besoin de voir toutes ses qualités, ses capacités. Surtout qu’il les a. Je sens qu’il a tout pour réussir à l’Olympique de Marseille mais il faut qu’il soit plus collectif. Il a mangé quelques ballons mais je l’encourage. Il est jeune, il doit prouver. Il faut qu’il s’exprime. Sa troisième saison, ça doit être la bonne »

Jean-Charles De Bono – source : FCMarseille