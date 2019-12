OM : Radonjic revient sur sa relation avec Garcia et la compare avec celle qu’il a avec Villas-Boas….

Nemanja Radonjic pourrait encore débuter sur le banc ce soir face à Nîmes mais montre enfin des choses très intéressantes avec l’Olympique de Marseille. Un changement dû au nouveau coach sur le banc ?

Dans une interview à La Provence, le Serbe a comparé les approches psychologiques des deux coachs qu’il a eu à l’OM jusqu’ici.

jamais eu de mauvaise relation avec Rudi Garcia – Radonjic

« On voit l’influence positive du coach depuis son arrivée au club. C’est une différence énorme pour nous. Il y a une meilleure ambiance à l’entraînement, dans le vestiaire, sur le terrain pendant les matches et même dans le bus ! Je parle très souvent avec lui et on s’entend bien. Je n’ai jamais eu de mauvaise relation avec Rudi Garcia. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que je parlais beaucoup moins avec lui par rapport au nouveau coach. C’est plus simple pour moi d’être dans une relation d’échange, que l’entraîneur me dise ce que je dois faire. La saison dernière, comme je jouais moins, on parlait moins. »

Nemanja Radonjic – Source : La Provence