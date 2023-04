OM : Rami fait le show et balance un énorme chambrage !

L’OM s’est imposé 3-1 face à Troyes et retrouve la deuxième place de Ligue 1, un point devant le RC Lens. En zone mixte d’après match d’Adil Rami (ex OM) est heureux de ne pas avoir été sifflé par le Vélodrome et explique que contrairement à Valère Germain, autre ex OM, lui n’a pas raté un but en finale d’Europa League.

Adil Rami est connu pour son côté chambreur. Cette fois la cible du champion du monde 2018 est l’ancien buteur de l’OM, Valère Germain. Les deux ont évolué ensemble à l’OM entre 2017 et 2019. Ils ont disputé la finale de l’Europa League 2018 face à l’Atlético Madrid. Malheureusement pour les olympiens, ils ont perdu cette finale 0-3 et en début de match Germain rate son face-à-face en tirant au-dessus de la cage des colchoneros. Encore aujourd’hui certains supporters le désigne parmi les responsables de cette défaite en finale. Voici l’extrait d’Adil Rami sur la critique de son ancien coéquipier.

💬 Adil Rami 🇫🇷 (ex #OM/#ESTAC) : « Germain sifflé lors de son retour et pas moi ? Oui mais moi je n’ai pas tiré à côté en finale de coupe d’Europe. » 🎙️ pic.twitter.com/FkdWaIoMcc — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) April 16, 2023

Moi je n’ai pas tiré à côté en finale de coupe d’Europe !

« Au final, je n’ai pas été hué, ni sifflé, ni insulté, s’est réjouit Adil Rami en zone mixte après OM – Troyes. Ça me fait vraiment plaisir, je suis content. Oui mais moi je n’ai pas tiré à côté en finale de coupe d’Europe. Je rigole, c’est un petit clin d’œil, on me connaît. On sait très bien que ce sont des petites… Ça m’a fait plaisir de revenir au Vélodrome, je suis rentré j‘avais beaucoup d’émotions. En fait, j’ai fait une carrière et je ne m’en rends pas compte de ce que j’ai pu faire. C’est bizarre mais j’ai fait quelque chose quand même hein. J’ai fait mon petit trou dans ce monde du football« .