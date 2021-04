OM : Rami met en doute les réelles possibilités de Longoria lors du mercato…

Mercredi, Pablo Longoria a répondu aux questions des journalistes, il a affiché son ambition lors du prochain mercato estival. Le président olympien veut renforcer l’équipe avec des « pépites » et des joueurs « expérimentés ». Adil Rami rappelle sur RMC que pour faire cela il faut avoir de l’argent…

En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet et a évoqué le mercato. Questionné précisément sur Thiago Almada, il n’a pas souhaité répondre mais affirme qu’il y aura de jeunes prospects : « Je n’aime pas parler de manière individuelle de joueurs tant que l’opération n’est pas conclue. On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites » comme on dit, pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club. » Adil Rami a bien du mal à croire les réelles possibilités du président de l’OM à faire ce qu’il dit vu les difficultés financières du club.

🗣 Adil Rami : « Lui faire confiance pour remettre l’OM en C1, pas du tout. Je suis obligé d’associer ses ambitions avec celles, financières, du club. C’est encore McCourt à la tête du club ». Le plateau de Top of the Foot divisé sur le cas Pablo Longoria. #RMCLive pic.twitter.com/mpcOK8chgK — Top of the Foot (@topofthefoot) April 29, 2021

après un président catastrophique et ce n’était pas compliqué de faire mieux — Rami

« Remonter la barre, je lui fais confiance pour ça, Mais c’est quoi ? par contre, qualifier l’OM en Ligue des Champions pas du tout. Je n’ai pas confiance, il veut des pépites, des joueurs expérimentés mais ce n’est pas gratuit ! C’est encore McCourt à la tête du club ! Comment tu trouves l’oseille ? Je suis obligé d’associer ses ambitions avec les possibilités financières du club. Tu vas trouver des pépites à 2€ et des joueurs expérimentés à combien ? Quelqu’un avec un réseau ? Si tu me parles de Luis Campos je te dis oui il a fait ses preuves, il connaît le football et les mecs l’aiment mais Longoria je ne suis pas totalement emballé. Oui il fait mieux, tout le monde s’enflamme parce qu’il vient après un président catastrophique et ce n’était pas compliqué de faire mieux. Quand il est arrivé et qu’il a ramené Milik et Lirola c’est bien, mais on veut l’OM en Ligue des Champions, pas juste remonter la barre. Comment tu peux faire sans argent ? » Adil Rami – source : RMC (29/04/2021)