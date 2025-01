OM : Ramos n’est pas d’accord avec Neymar et CR7 !

Luiz Felipe Ramos, la dernière recrue de l’OM, a exprimé son désaccord avec Cristiano Ronaldo concernant la Ligue 1, qu’il considère comme un championnat difficile et en pleine évolution. Le défenseur brésilien souligne le niveau physique des attaquants et se prépare à affronter des duels intenses dans le championnat français.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Luiz Felipe Ramos, la dernière recrue de l’OM, a réagi aux déclarations de Cristiano Ronaldo sur la Ligue 1, qu’il jugeait inférieure à d’autres championnats dont celui d’Arabie Saoudite. Le défenseur brésilien n’est pas du même avis et a expliqué : « Je pense qu’aujourd’hui, tous les championnats sont difficiles. Il n’existe plus de matches faciles. J’étais venu jouer ici contre Nice et Marseille. C’étaient des matchs toujours difficiles avec des joueurs très physiques. »

Ramos contredit Ronaldo sur le niveau de la Ligue 1

Ramos a poursuivi en affirmant que, selon lui, la Ligue 1 est un championnat en pleine évolution, avec une forte compétitivité. « Je pense vraiment qu’ici on voit un championnat qui se développe, avec un gros niveau des attaquants qui sont très physiques. Ce sont des joueurs qui prennent la profondeur et je vais devoir être prêt pour les duels. » Ainsi, bien qu’il reconnaisse l’avis de Cristiano Ronaldo, Luiz Felipe Ramos exprime sa conviction que la Ligue 1 est un championnat solide et relevé, auquel il se prépare à contribuer activement.