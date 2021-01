OM – RC Lens (0-1) : Marseille s’enfonce dans la crise

L’Olympique de Marseille concède une défaite contre le RC Lens (0-1) ce mercredi soir. Les hommes d’André Villas-Boas ont de nouveau livré une prestation catastrophique qui plonge le club marseille en pleine crise.

OM 0 1 Lens Banza (55′)

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo

Rongier, Gueye, Sanson

Thauvin, Benedetto, Germain

LE MATCH

Les marseillais ont tenté de se projeter vers l’avant dès le début du match, mais rapidement ce sont les approximations techniques et la fébrilité défensive qui ont pris le dessus. Thauvin enchaîne les pertes de balles, Gueye les fautes sur Kakuta… Les deux équipes sont incapables de se procurer de véritables occasions, les animations offensives sont trop poussives. Aucun rythme, aucun tir cadré, une seule frappe ratée de Gueye, cette première mi-temps c’est le vide absolu…

Dès l’entame de la seconde période, c’est Lens qui domine et monopolise le ballon. Marseille est dépassé et encaisse logiquement un but sur une tête à bout portant de Banza (55′, 0-1). André Villas Boas réagit vite en réalisant trois changements avec les entrées de Payet, Radonjic et Perrin. Mais cela n’empêchera pas les olympiens de sombrer et de concéder une deuxième défaite consécutive à domicile en l’espace de quatre jours.

L’OM ne profitera pas de ce match en retard pour recoller aux équipes de têtes. Cette équipe ne répond plus, le club marseillais est en crise. Et celle-ci est profonde.