OM – RC Lens : A quelle heure, et sur quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce samedi le RC Lens au Stade Vélodrome à l’occasion de la 12ème journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte le RC Lens à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Après les deux défaites en Ligue 1 face à Ajaccio et au PSG, l’OM (4ème) a l’occasion de doubler son adversaire du soir.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille aura lieu à 21h00 au Stade vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal + Décalé.

OM – Lens en Streaming

Pour regarder OM – Lens en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal+ (accessible sur abonnent).

La décla du coach :

« Il y a beaucoup de ressemblances entre Marseille et Lens. C’est une équipe qui m’a plu dès le début de la saison avec des caractéristiques qui lui sont propres et qui me plaisent. Je m’attends à un match dur, exigeant sur le plan physique et de la concentration. On ne devra rien lâcher pendant 90 minutes pour prendre des points. On doit faire un match sérieux. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (20/10/2022)