OM : RdV à 12h avec comme invité Dimitri Payet !

DFM spécial ce lundi à 12h ! L’équipe de FCMarseille a l’honneur de recevoir le milieu offensif de Vasco De Gamma et ancien joeuur de l’OM, Dimitri Payet pour une émission spéciale sur sa carrière ! On se retrouve sur nos chaines Youtube et Twitch !

