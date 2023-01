OM : Regragui raconte comment Guendouzi lui a dit non !

Invité dans l’After sur RMC ce lundi soir, Walid Regragui a raconté comment le Marseillais Mattéo Guendouzi a refusé la sélection marocaine au profit des Bleus !

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui était l’invité de l’After sur RMC ce lundi soir. Le demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar s’est exprimé sur plusieurs sujets et notamment sur le refus de Mattéo Guendouzi de rejoindre les Marocains alors qu’il était avec les U20 des Bleus.

🇲🇦 Walid Regragui évoque la double nationalité dans l’After Foot : 🗣💬 « On veut des joueurs qui sont sûrs de vouloir mouiller le maillot pour le Maroc. Il n’y aura pas d’ambiguïté. Si tu hésites c’est que tu n’es pas fait pour jouer pour le Maroc. » pic.twitter.com/aR8mcSzxfT — After Foot RMC (@AfterRMC) January 30, 2023

Guendouzi m’a dit: ‘non, moi, c’est la France’ — Regragui

« J’avais rencontré le petit Guendouzi sur un match, j’étais en poste au FUS de Rabat. Il était venu avec les U20 français au complexe Mohammed VI jouer contre les U20 marocains. Quand j’ai vu son nom, je lui ai demandé s’il était marocain. Il m’a dit, qu’il était d’origine marocaine. Je lui ai dit: ‘tu ne veux pas jouer pour le Maroc?’. Il m’a dit: ‘non, moi, c’est la France’. Et il est resté, bravo à lui. Je suis heureux pour lui, il a eu raison. Au moins, lui ne joue pas sur l’ambiguïté. Les joueurs qui ont fait leur choix très tôt comme Hakimi, Mazraoui, Zyiech… tu n’as pas de soucis. La Fédération travaille très bien, on a des observateurs dans chaque pays qui connaissent tous les joueurs d’origine marocaine. On est en contact avec eux dès leur plus jeune âge. On n’est pas là pour piquer des produits, on est là pour les accompagner dans leur choix, on veut des gens qui sont sûrs de mouiller le maillot pour le Maroc et sûrs de leur choix, pas par défaut. Tu viens pour le Maroc parce que tu as choisi le Maroc mais tu ne feras pas de chantage « parce qu’il y a la France, la Belgique, l’Italie » en disant « j’hésite ». A partir du moment où il y a une hésitation, c’est que tu n’es pas fait pour venir jouer au Maroc.Quand tu joues au Malawi sous 40 degrés après douze heures d’avion, si tu n’as pas le cœur pour le Maroc, tu peux lâcher dans les dix dernières minutes, lance-t-il. A partir du moment où il y a ce chantage, cette ambiguïté, le joueur se dira à un moment: ‘qu’est-ce que je fous là? Je n’aurais pas dû venir, je ne reviendrai pas. » Walid Regragui – Source : RMC (30/01/23)