OM : Regrets, Boulaye Dia, Gignac et la folie de Bielsa… Romao revient sur ses années à Marseille !

Ce dimanche, Alaixys Romao était l’invité de Téléfoot sur TF1. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a répondu à quelques questions sur son ancien club…

Le Oui / Non de Téléfoot avec Alaixys Romao était très axé sur l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu marseillais était l’invité de l’émission de TF1 et a répondu aux questions des journalistes… A commencer par André-Pierre Gignac qui a marqué un très joli but cette nuit avec les Tigres. « Oui Gignac est l’un des meilleurs attaquants avec qui j’ai pu évoluer », a avoué l’actuel capitaine du Stade de Reims.

Oui, Bielsa est fou !

Evoqué dans le viseur de l’OM a plusieurs reprises lors de ce mercredi, son coéquipier Boulaye Dia pourrait-il jouer à Marseille? La réponse du milieu de terrain est très directe : « Non Boulaye Dia ne me parle pas de l’OM. Il ne veut pas aller là-bas »

Quand Romao est questionné sur ses années à Marseille, il avoue qu’il aurait « aimé rester plus longtemps. » « J’ai passé mes plus belles années là-bas. » Coaché par Marcelo Bielsa, il répond « Oui! » lorsque les journalistes lui demandent si celui que l’on surnomme El Loco est vraiment fou. Il affirme cependant qu’il n’est pas le meilleur coach qu’il ait pu avoir dans sa carrière… « Le meilleur c’est Gourcuff ! »