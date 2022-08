L’Olympique de Marseille a inscrit un second but face à Reims lors de la première journée de Ligue 1 (0-2). Un but un inscrit par la recrue estivale Nuno Tavares sur un exploit individuel juste avant la pause (47′). Un but à voir en images ci-dessous.

NUNO TAVARES MAIS ÇA VA PAS ??? #TeamOM #OMSDR pic.twitter.com/SC84CRGJDB — Le Football en VOD LXX (@LeFootballenV16) August 7, 2022