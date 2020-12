OM – Reims (1-1) : Le coup de gueule de Thauvin après le match nul !

L’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 face à Reims ce samedi à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Interrogé par Téléfoot après la rencontre, Florian Thauvin n’a pas caché son irritation suite à ce résultat mais aussi au jeu proposé…

Au micro de Jean Charles De Bono, Florian Thauvin a affiché son mécontentement suite au match nul de l’OM face à Reims. Ce dernier a estimé qu’il manquait bien plus que la dernière passe. L’ailier droit a regretté le manque de prise de risque et le jeu trop latéral ou vers l’arrière…

Il y a trop de choses qui ne vont pas — Thauvin

« On a la possession du ballon mais on ne joue que latéral ou vers l’arrière, on ne prend jamais de risque, a pesté le champion du monde français. Il n’y a pas assez de mouvement. Il y a trop de choses qui ne vont pas. » Florian Thauvin – source: Téléfoot (19/12/2020)

Thauvin « On joue que latéral ou vers arrière, on prend pas de risque, ça va pas, dans la dernière passe ça va pas »@FlorianThauvin pas content — Shavinz (@ShavinzCS) December 19, 2020