OM – Reims (2-2) : Marseille peut avoir des regrets !

L’Olympique de Marseille ne s’impose pas face à Reims (2-2) ce dimanche à l’occasion de la 2eme journée de Ligue 1. Harit avait ouvert le score, et les marseillais auraient pu tuer le match lors du premier acte mais Wahi a été maladroit. Reims pensait retourner le match en 5 minutes, mais Greenwood a permis à l’OM de ne pas perdre ce premier match au Vélodrome.

OM 2-2 Reims Harit 25′ 50′ Akieme Greenwood 72′ 55′ Fofana

Rulli

Murillo Balerdi Brassier Merlin

Kondogbia Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

Le Match :

L’OM a eu du mal à rentrer dans son match, Reims a eu plus le ballon pendant 10 minutes. Mais ensuite le pressing marseillais s’est fait plus intense. Pierre-Emile Höjbjerg envoie une grosse frappe de l’extérieur de la surface, Yehvann Diouf repousse des poings. L’OM récupère des ballons hauts, Quentin Merlin centre à ras de terre au point de penalty, Amine Harit reprend du droit et ouvre le score (1-0/ 25′). L’OM va largement dominer la fin de ce premier acte, Wahi va rater 4 grosses occasions. Suite à une frappe d’Höjbjerg, Diouf repousse dans les pieds de Wahi, qui frappe au dessus (31′). Luis Henrique centre vers le point de penalty pour Elye Wahi qui ne met pas de puissance dans sa tête (37′). Greenwood lance en profondeur Wahi, l’attaquant marseillais frappe sur le gardien (44′). Greenwood rentre dans la surface, fixe et frappe du gauche, Diouf repousse, Wahi se fait contrer, Joseph Okumu s’arrache pour dégager sur sa ligne (45’+2). L’OM termine la première mi-temps 1-0 et peut avoir des regrets.

Wahi rate 4 occasions en première période

L’OM débute la seconde période comme la première, Reims a plus le ballon et s’offre sa première frappe cadrée. Nakamura reprend du droit et oblige Rulli a repousser le ballon en corner. Luis Henrique dévie le corner au premier poteau, Sergio Akieme frappe tendu, à ras de terre et égalise (1-1/50′). Dans la foulée, Yaya Fofana élimine facilement Murillo sur le côté gauche, il évite le tacle de Balerdi et enchaine en crochet frappe a bout portant, Rulli ne peut rien faire (1-2 / 55′). L’OM est KO et doit se remettre de ce début de seconde période catastrophique. Rowe, remplace Wahi qui sort sous les sifflets. L’OM tente de se relancer, Rowe récupère un ballon haut, Kondogbia frappe fort et ne cadre pas sa frappe face à Diouf (70′). Rowe est lancé en profondeur, il éliline et frappe sur le poteau. Dans la continuité, Henrique décale Merlin qui frappe, le gardien se rate et Greenwood vient conclure seul de la tête (2-2 / 72′). Merlin centre fort, Rowe laisse passer, Harit semble touché mais l’arbitre ne siffle pas penalty (77′). L’international marocain est remplacé par Carboni dans la foulée. L’OM manque de précision dans ces derniers instants, mais laisse filer deux points à domicile…