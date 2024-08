OM – Reims : Elsner a réussi son coup, mais…

En conférence de presse d’après-match, Luka Elsner coach rémois s’est exprimé sur la performance de son équipe. Un bon nul arraché face à l’OM de Roberto De Zerbi.

Après un bon nul obtenu sur la pelouse du Vélodrome, le coach rémois Luka Elsner s’est exprimé en après-match sur la performance de son équipe face à l’OM. L’ancien havrais admet que ses joueurs ont majoritairement subi pendant la rencontre : « Heureux ? C’est relativement fort comme terme, mais plutôt satisfait. On a beaucoup souffert en première mi-temps, car nos placements n’étaient pas justes, notamment sur le côté droit de notre défense, où l’OM est beaucoup passé. À la pause, on a réajusté au niveau de l’énergie et de l’organisation. Il y a eu du mieux. Il restera un petit goût de regret sur la manière dont on prend le deuxième but. On a joué contre une équipe extrêmement forte par séquence, dès qu’il y a un petit trou elle le trouve. »

Depuis quelques semaines, Amine Harit est cité comme un joueur susceptible de quitter l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif serait une piste du Genoa mais il n’aurait pas l’intention de quitter le club. Il le montre d’ailleurs sur le terrain avec de belles performances, notamment ce dimanche où il a été une nouvelle fois décisif.

Stat pertinente : Amine Harit a été impliqué sur 3 buts comme le rappelle Opta, soit autant qu’en 38 rencontres avec l’Olympique de Marseille sur les deux dernières saisons. Une preuve que le joueur est compatible avec le jeu prôné par Roberto De Zerbi et qu’il mérite certainement sa place dans l’effectif.

3 – Amine Harit a déjà été impliqué dans 3 buts sur ces 2 premières journées de Ligue 1 2024/25 (1 but, 2 assists), soit autant qu’en 38 apparitions avec Marseille lors des 2 précédents exercices combinés. Départ ? #OMSDR pic.twitter.com/6ZBodwez0i — OptaJean (@OptaJean) August 25, 2024

