OM – Reims reporté… mais quand ?

L’Olympique de Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa après sa victoire aux tirs au but face à Benfica hier soir. Cette qualification entraînera sûrement un autre report d’un match de Marseille, à savoir OM – Reims.

Après OM – Nice qui a été reporté au mercredi 24 avril suite à la qualification en quart de finale, c’est maintenant OM – Reims qui devrait connaître un report suite à cette qualification en demi-finale de la Ligue Europa, face à l’Atalanta d’un certain Kolasinac.

Ces décisions prises par la LFP ont pour but de maximiser les chances des clubs français en Coupe d’Europe. Avec la cruelle élimination du LOSC aux tirs au buts par Aston Villa, il reste désormais que 2 clubs français en lice d’une compétition européenne : l’OM et le PSG.

Une décision qui s’est avérée judicieuse car 2 des 3 clubs français ont passé l’étape des quarts de finale. De ce fait, ce choix sera sûrement reconduit et entraînera le report d’OM – Reims et de Nice – PSG.

🔹Avec la qualification de L’OM en demi-finale de @EuropaLeague le match contre Reims prévu le 03 mai sera reporté ✍️#TeamOM 🔵⚪ pic.twitter.com/HsFJmB0YIK — GP013 (@Gp_013) April 19, 2024

L’OM avait d’ailleurs apprécié et remercié la LFP de cette décision par l’intermédiaire d’un communiqué.

L’Olympique de Marseille, par la voix de son président Pablo Longoria, tient à remercier l’ensemble des clubs et membres du Conseil d’Administration de la LFP pour les échanges constructifs sur le sujet. Un calendrier aménagé pour les trois clubs qualifiés en quart de finale des… https://t.co/DzhJJp0jzF pic.twitter.com/onQqS6dVzY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 22, 2024

Un problème d’équité ?

Cependant on peut s’interroger sur l’équité avec les autres clubs qui voient leurs matchs reportés alors qu’ils n’ont rien demandé. De plus, à l’exemple de Nice, ils peuvent se retrouver à jouer 3 matchs en 1 semaine et influencer l’équité sportive car cela se caractérisera comme un poids supplémentaire par rapport à ses concurrents dans la course à l’Europe.

Pour sa défense, la LFP a déclaré : « On n’ignore pas l’impact et les difficultés que cela représente pour les adversaires des clubs concernés, mais c’est dans l’intérêt général de la Ligue que d’assurer un maximum de places pour les clubs français en Coupes d’Europe et notamment en Ligue des champions dans les années à venir ».