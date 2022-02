Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi à 17h30. Nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane accompagnés par nos invités Thierry Audibert et JM Nichanian étaient en direct du plateau pour débattre autour des thèmes du jour: La grosse victoire 5-2 face à Angers, le succés du Sénégal lors de la CAN, l’avant match OM vs Nice et bien sûr la FAQ…