OM : Remplacer Kamara sera un casse-tête !

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement 0-3 face à Lyon lors de cette 35e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille était prévenu, car Lyon vient souvent s’imposer au Vélodrome en fin de saison. Sampaoli avait décidé de laisser Guendouzi, Rongier et Harit sur le banc. Le match a été globalement médiocre avec un manque flagrant de rythme des deux côtés. L’OM a eu plusieurs occasions franches en premières mi-temps mais Arek Milik n’a pas été efficace. L’OM, sans être bon, aurait pu mener au score, au passage l’arbitre n’a pas voulu siffler une main de Dembélé dans sa surface. Monsieur Gauthier a par contre validé le but lyonnais malgré un possible hors jeu et une faute sur Pau Lopez. Ce but encaissé a clairement mis un coup sur la tête des marseillais, qui ont été incapables de se révolter. Lyon a marqué un second but sur une hésitation de Caleta Car avec Harit et un marquage aléatoire de Saliba. L’OM aurait pu revenir à 2-1 dans les dernières minutes, mais Bakambu a totalement raté une énorme occasion et sur le contre, Toko Ekambi a planté le but du 0-3. Une humiliation à domicile avec un gros manque d’efficacité, des erreurs défensives, une incapacité à réagir et un arbitrage douteux…

Aligné au milieu de terrain, Boubacar Kamara a encore été l’élément stabilisant mais aussi celui qui joue dans le sens du jeu…

La note de Boubacar Kamara : 6/10

Son appréciation FCM

Remplacer Kamara sera un casse-tête !

En fin de contrat en juin prochain, Kamara devrait sauf surprise partir libre. Le minot va énormément manquer car c’est l’élément stabilisant. Face à Lyon, il a encore été le meilleur joueur de son équipe. Toujours bien placé, il coupe les trajectoires de passes, récupère des ballons dans les pieds. Quand il a le ballon il est calme, précis, il va vers l’avant.

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Le milieu de l’OM est au cœur de tout, des récupérations comme des plans de jeu. Toujours bien placé, jamais en panique sous la pression, même de plusieurs joueurs (36e), il a même soulagé sa défense devant Dembélé (9e). Il ne peut pas tout faire non plus. Maxifoot 6/10 Omniprésent, le minot a livré une bonne performance. Outre sa précision dans les transmissions, il a été excellent dans le travail défensif pour combler les espaces et intercepter les ballons dangereux. L’un des meilleurs Marseillais sur le terrain. FootMercato 6.5/10 Auteur une nouvelle fois d’un match sérieux, le jeune joueur formé à l’OM et qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison, était précieux dans l’entrejeu. Remportant ses 12 duels, il permettait de récupérer de nombreux ballons, comme sur Dembélé (8e) et de ressortir du pressing. 90Min 6.5/10 Dans un premier temps, Houssem Aouar n’a pas fait d’efforts pour le marquer. Il a tout le temps d’orienter comme il veut et se replier. Bouba Kamara a une lecture de jeu qui lui a permis de contrer de nombreuses situations. Le MVP de la première période. En seconde, Kamara est encore partout. Or, autour de lui, les mouvements ont manqué et les maladresses se sont enchaînés. Un minot marseillais bien seul dans l’entrejeu.

