OM : Rendez-vous ce lundi à 17h30 pour Débat Foot Marseille en live !

Comme chaque lundi, retrouvez notre émission Débat Foot Marseille en live à partir de 17h30. Nous serons encore en mode Covid cette semaine et donc en visio avant un retour sur le plateau la semaine prochaine. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur notre chaine Youtube, Twitch et notre page Facebook. Nous allons faire le décrassage du match nul 1-1 entre l’OM et Metz ainsi que toutes nos habituelles rubriques. On compte sur vous !

