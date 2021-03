OM – Rennes : Au moins deux absents côté rennais !

L’OM va disputer son match décalé de la 22e journée face à Rennes demain soir au Stade Vélodrome. Cette rencontre sera le premier match des nouveaux entraineurs des deux clubs, Sampaoli et Genesio. Il y aura deux joueurs absents côté rennais.

Ce mercredi, l’OM va recevoir le Stade Rennais à 19 heures, match décalé suite aux incidents de la Commanderie. Bruno Genesio, qui vient de remplacer Julien Stéphan, devra faire avec au moins deux absents pour ce match, en effet Jonas Martin et Hamari Traoré sont suspendus. Le jeune Soppy devrait replacer Traoré, Martin n’est pas un habituel titulaire dans cette équipe.

Traoré et Martin suspendus, idem pour Pape Gueye côté marseillais…

Du côté de l’OM, Pape Gueye est aussi suspendu pour ce match, Jordan Amavi et Valentin Rongier sont incertains. Sampaoli devrait en dire plus sur l’état de son groupe ce mardi lors de la conférence de presse de présentation au Stade Vélodrome. Genesio était lui en conférence de presse hier, il a évoqué la rencontre face à Marseille de demain.

On se prépare à jouer un Marseille qui aura un visage complètement différent — Genesio

« On sait que lorsqu’on joue ces matches de Coupe, face à un adversaire entre guillemets plus faible, il y a toujours une surmotivation d’un côté et parfois un petit relâchement de l’autre, donc je ne m’attends pas à ce que le visage de l’OM soit le même que celui qu’on a vu hier (dimanche), au contraire, il y aura certainement un sentiment de revanche, donc on se prépare à jouer un Marseille qui aura un visage complètement différent. » Bruno Genesio – source : L’Equipe (08/03/2021)