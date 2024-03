Rennes – OM : Des absents et une grosse incertitude côté breton !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM se déplace à Rennes ce dimanche pour la dernière rencontre avant la trêve internationale. Les rennais, comme les marseillais, devront composer sans plusieurs absents !

L’Olympique de Marseille se rendra au Roazhon Park à 17h05 pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les marseillais, toujours invaincus sous l’ère Gasset, devront gagner à Rennes pour confirmer leur sans faute en championnat jusqu’à la trêve. Le groupe phocéen sera (sans surprise) au complet à l’exception de Gigot, Murillo, et Rongier, toujours blessé.

Ce week-end de Ligue 1 s’annonce passionnant et déterminant pour la course aux places européennes car on va avoir le droit à 3 rencontres opposant des équipes classées entre la 2ème et 8ème place. En effet, Nice se déplace à Lens, Lille à Brest et donc l’OM à Rennes.

La prochaine journée de Ligue 1 sera très intéressante avec plusieurs matchs à 6 points : Lens-Nice

Brest-Lille

Rennes-OM Le classement actuel risque d’être fortement boulversé. https://t.co/dNHKKZZc0H pic.twitter.com/SWQbtdPyYq — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) March 11, 2024



L’équipe de Julien Stéphan qui était très performante depuis son arrivée reste sur une dynamique un peu plus décevante, de quoi donner espoir aux phocéens. Effectivement les Bretons reste sur 3 matchs sans victoire en Ligue 1. Deux matchs nuls concédés amèrement en fin de match face à Paris et Lille et une défaite contre les Merlus de Régis Le Bris.

Pour rappel, les marseillais sont à 3 petits points de la quatrième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Des absents côté rennais ?