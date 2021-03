OM – Rennes: Génésio veut faire comme Larguet ?

Fraîchement arrivé à Rennes, Bruno Génésio va tenter de remettre sur pied une équipe en grande difficulté depuis le début de l’année 2021. Comme Nasser Larguet à son arrivée, le nouvel entraîneur rennais veut que ses joueurs reprennent du plaisir sur le terrain.

Adversaire de l’Olympique de Marseille mercredi, le Stade Rennais est également dans une mauvaise dynamique puisque les bretons n’ont pas gagné en championnat depuis le 17 janvier dernier face à Brest. Bruno Génésio, nouvel entraîneur de Rennes après le départ de Julien Stéphan, souhaite redonner à ses joueurs du plaisir à jouer. Ce discours ressemble à celui de Nasser Larguet à son arrivée sur le banc marseillais.

L’idéal serait de prendre trois points à Marseille — Genesio

« L’idéal serait de prendre trois points à Marseille, mais avant ça, il faut repenser au jeu. On parle de plaisir, c’est ce que l’équipe doit retrouver. Et ne pas être obnubilée par le résultat et la finalité. Il faut transmettre des choses positives. J’insiste là-dessus. Il y a onze joueurs qui débuteront, mais c’est important de concerner tout le monde et de montrer que tout le monde a un rôle. » Bruno Génésio – Source: Conférence de presse

le chiffre: 7

Depuis le début de l’année 2021, le Stade Rennais n’a obtenu que sept points. Pour les hommes de Sampaoli, il s’agirait de ne pas donner des points à un concurrent direct en grande difficulté.