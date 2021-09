OM – Rennes : « Guendouzi se sert de l’ambiance pour se propulser ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche face à Rennes (2-0), dans une formidable ambiance au stade Vélodrome. Un joueur a particulièrement plu à notre invité Christian Caminiti, c’est Mattéo Guendouzi…

L’Olympique de Marseille a réalisé une très belle performance ce dimanche face au Stade Rennais au Stade Vélodrome. L’un des joueurs très en forme de cette équipe, Mattéo Guendouzi, n’a pas baissé de niveau lors de cette rencontre. Le journal L’Equipe a publié ce lundi son onze type de la sixième journée de Ligue 1. L’ancien lorientais y figure au milieu de terrain avec la note de 7/10.

Invité sur notre plateau pour le débrief, l’ancien capitaine de l’OM Christian Caminiti a loué la performance de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal.

Guendouzi cherche un esprit– Caminiti

A VOIR : Grosse victoire de l’OM face à Rennes, supporters et stade en feu et hommage à Depé et René Malleville #FanCam

« J’ai bien aimé les deux milieux de terrain, Guendouzi et Gueye. Les joueurs sont très élégants en plus. On s’aperçoit que le stade vélodrome porte Guendouzi, il cherche un esprit. Il se sert de ce climat, ambiance marseillaise, pour se propulser. Je pense même que ce n’est pas le seul de l’effectif marseillais » Christian Caminiti— Source: Football club de Marseille (19/09/21)