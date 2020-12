OM -Rennes : La composition officielle avec une énorme surprise !

L’Olympique de Marseille va affronter le Stade de Reims à 19h00, voici les joueurs qu’a décidé d’aligner André Villas-Boas pour repartir de l’avant après la cruelle défaite bretonne en milieu de semaine…

Jordan Amavi et Pape Gueye auraient dû être les deux grands absents du jour, le premier en raison d’une blessure alors que le second aurait dû purger son unique match de suspension faisant suite au tant décrié carton rouge qu’il a reçu en milieu de semaine. Mais justement, l’OM a décidé de faire appel de la suspension pour l’ex-Havrais et de le titulariser pour le match cet après-midi ! Morgan Sanson est lui aussi toujours absent en raison de sa blessure…

LA COMPO DE Villas-Boas :

Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye, Rongier – Thauvin, Benedetto, Payet