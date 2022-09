OM, Rennes… Riolo : « Ça me fait de la peine… »

Sur les ondes d’RMC, le journaliste Daniel Riolo a fustigé le niveau du football français sur la scène européenne. Il évoque ainsi la déroute de l’OM de Monaco, Nantes et Nice dans les différentes coupes d’europe cette semaine. Un bilan catastrophique

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mardi soir contre Francfort au stade Vélodrome lors de son deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Les autres clubs français n’ont pas fait mieux en ligue Europa et Ligue conférence. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a ainsi fustigé le niveau du football français suite à ce bilan catastrophique cette semaine.

« C’est un sentiment de désolation face au niveau de notre championnat auquel on veut croire chaque année. Chaque année le mois d’Aout c’est le mois des espoirs. Il y a les résultats de ce soir, mais n’oublions pas que l’OM a aussi perdu mardi contre une faible équipe de Francfort. Donc on a un bilan catastrophique qui me donne envie de faire grève de la Ligue 1 ce week-end ! Ça veut dire que notre championnat ne vaut rien en fait ! Même le PSG n’a pas réussi à nous régaler face au Maccabi Haïfa. Ils ont juste gagné car ils ont des joueurs largement au-dessus du lot. Je vais regarder OM-Rennes ce week end et à chaque fois que je vais m’enthousiasmer, je vais me mettre une claque en me disant « allez calmes toi c’est un championnat de mer… ça cette semaine en coupe d’Europe ça va prendre des volées… » C’est désolant. J’aimerais comprendre comment les gens le vivent, ça me fait de la peine.. » Daniel Riolo – Source : Super After Foot Show (15/09/2022)