OM – Rennes : Stéphan en remet une couche sur l’arbitrage après l’expulsion de Gueye !

En conférence de presse, Julien Stephan s’est exprimé avant le déplacement au Vélodrome. Le coach du Stade Rennais est notamment revenu sur l’expulsion de Gueye lors de la rencontre au Rohazon Park.

L’Olympique de Marseille reçoit ce samedi le Stade Rennais au Stade Vélodrome. Julien Stéphan, le coach des Bretons était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre.

Il se méfie des attaquants de l’OM mais a surtout mis un tacle aux Marseillais qui ont pesté contre l’arbitre lors du match aller…

« C’est un match entre deux concurrents qui veulent postuler pour une place en coupe d’Europe la saison prochaine. Marseille a toujours beaucoup d’individualités et de talent dans le domaine offensif. Il faudra voir aussi comment ils jouent avec Milik. Ils ne prennent pas énormément de buts. Le rouge de Gueye? C’était hier. Il y avait une faute de Gueye avant celle-là (du deuxième jaune) qui méritait un carton jaune. Gueye aurait dû être exclu avant. Nous, on n’en a pas parlé pendant trois jours. Les décisions des arbitres font partie du jeu. Je suis sûr qu’on aura un très bon arbitrage samedi. Marseille est l’équipe qui reçoit le plus de cartons depuis le début de la saison. Il doit y avoir des raisons. » Julien Stephan – Source : Conférence de presse, texte La Provence (28/01/21)