OM : Rennes un concurrent ? Mathématiquement, oui… mais je ne pense pas qu’ils finiront dans les trois premiers

Les Marseillais se déplacent à Rennes ce dimanche, pour la 26ème journée de Ligue 1, à 20 h 45. Mathématiquement, Rennes peut encore revenir pour se battre avec l’OM le podium. Hervé Bercane et Ammar Medebbeur du Tarpin Bien étaient les invités de l’émission DébatFootMarseille, hier soir.

Dimanche, pas de compromis !

Après les deux lourdes défaites, face à Paris en Championnat (0-3) et Annecy en Coupe de France, synonyme d’élimination (2-2, 6-7 tab), l’OM se déplace à Rennes pour la 26ème journée de championnat, ce dimanche à 20 heures 45.

Victoire impérative pour conserver la deuxième place du championnat, mais aussi pour la confiance, pour ne pas couler après une semaine difficile. Rennes, cinquième au classement, peut revenir à trois points en cas de victoire. Rien n’est encore joué pour le podium, Monaco (3ème) et Lens (4ème), à deux points de l’OM, sont des concurrents directs, mais Rennes peut encore se disputer le podium.

“J’espère que Rennes ne sera pas un concurrent direct dimanche soir. Il faut gagner, il n’y a pas de compromis. Mathématiquement, oui c’est un concurrent, puisque s’ils gagnent contre nous ils reviennent à trois points, mais je ne pense pas qu’ils finiront dans les trois premiers.” Hervé Bercane – Source : FCMarselle (02/02/23)

Under de retour

Igor Tudor avait aligné, à quelques expressions près, le 11 type lors du match de Coupe de France face à Annecy. Peu de changements seront à noter ce week-end. Payet, titularisé, pourrait retrouver le banc puisqu’Under sera de retour de suspension. Veretout, blessé à la cheville lors du match de Coupe, ne pourra pas débuter la rencontre. Balerdi, qui a pourtant eu une note de 4,5 face au PSG puis un petit 1 pour le match contre Annecy, pourra être dans le 11, d’après Ammar. Gigot est encore incertain pour ce déplacement. Encore un match sans réelle rotation est à prévoir.

“Pour le 11, je pense que ça va continuer à être classique, ça va ressembler beaucoup à ce qu’on a vu. Sauf que je ne pense pas qu’il y aura Payet, à mon avis tu remets Under, Malinovskyi avec Sanchez devant. Au milieu, vu qu’il n’y a pas Veretout, il y aura sûrement Guendouzi avec Rongier. Clauss à droite, Tavares à gauche et derrière je pense que Balerdi sera là, Mbemba aussi et Kolasinac. » Ammar Medebbeur – Source : FCMarseille (02/02/23)

