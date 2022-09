OM – Rennes : Un retour et une grosse inquiétude pour Genesio !

Alors qu’Igor Tudor sera privé de Bailly et surement Gigot, son homologue Bruno Genesio doit lui aussi faire face à des absences pour ce match OM vs Rennes de dimanche.

L’OM reçoit Rennes demain à 15h. Si l’OM a perdu face à Francfort mardi, les rennais ont moins de récupération suite à leur match nul concédé jeudi face à Fenerbahçe. Si Bruno Genesio enregistre un retour important avec Arnaud Kalimuendo, remis de sa petite lésion musculaire et apte pour ce match. Il est en revanche probable que l’ancien Parisien démarre sur le banc. Par contre, l’ancien coach lyonnais est plus embêté au milieu. En effet, Genesio doit composer pendant plusieurs mois avec ‘absence de Baptiste Santamaria. Le milieu rennais avait été victime d’une blessure à la cheville contre Auxerre la semaine dernière. De plus, le club breton pourrait être privé de Lovro Majer. Le milieu croate est sorti sur blessure jeudi lors du nul du SRFC en Ligue Europa contre Fenerbahçe même si selon l’Equipe il ne s’agirait que de crampes…

Le onze probable de l’OM

Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Kaboré, Rongier, Gueye, Tavares – Payet, Guendouzi – Sanchez

Le onze probable du Stade Rennais

Mandanda – Traoré, Rodon, Theate, Truffert – Doué, Tait, Ugochukwu (ou Majer) – Bourigeaud, Gouiri, Terrier

Présent en conférence de presse ce vendredi à 48 heures de la réception de Rennes en championnat, Igor Tudor a expliqué son mode de fonctionnement et son exigence, il a conscience d’être une personne assez directe.

Je crois en la hiérarchie, chacun doit faire son travail, comme il faut

« C’est le plus haut niveau, on a tout tenté, on a fait un match correct, cela n’a pas suffi. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas suffisant pour les quatre prochains matches de C1. Je vois un groupe motivé et concentré. Rennes est le dernier match de ce tour de force. On veut finir en beauté et faire un bon match à domicile pour rester là où on est, à la première place du classement. Je ne suis pas Italien, je suis Croate ! Mettre dans des cases foot italien, foot espagnol, foot français… cela n’existe pas. Des entraîneurs italiens pratiquent le catenaccio, d’autres attaquent à fond. En 2022, on peut parler du jeu spécifique d’un entraîneur, et non du style culturel d’un pays. La qualité d’un coach est de comprendre ce qu’il peut transmettre de son foot aux joueurs qu’il a en sa possession. En ce qui concerne la part de liberté, c’est un mix entre la structure et la liberté. La structure ne doit jamais manquer. En attaque, il y a forcément plus de liberté, et en défense, plus de rigueur. (…) Il est dur de copier une personne en particulier, on prend un peu à droite, à gauche. Pendant son parcours, on picore les aspects qui nous plaisent et on adapte tout cela à sa propre personnalité. Je cherche encore à comprendre, à 45 ans, qui je suis et comment je fonctionne. Une chose qui me caractérise : je crois en la hiérarchie, chacun doit faire son travail, comme il faut, et pas celui des autres… Si on respecte cela, je reste tranquille, je peux être plus gentil, plus bon. Quand je veux changer les choses parce que je pense qu’elles ne sont pas faites de la bonne façon, ça peut créer des tensions. Si un joueur a fait son travail d’une certaine façon pendant des années et que je lui explique que je ne suis pas d’accord, cela peut créer des difficultés. Mais je crois en ce que je fais, je mets cela en application dans mon travail comme dans ma vie personnelle. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (16/09/2022)